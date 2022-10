Mulher que invadiu apartamento de luxo e furtou R$ 1 milhão em joias é procurada pela polícia

Redação AM POST*

A Polícia Militar divulgou imagens de uma mulher que invadiu um apartamento de luxo no bairro Luxemburgo, região nobre de Belo Horizonte, e deixou um prejuízo estimado em R$ 1 milhão. De acordo com o órgão, a mulher usou uma chave de fenda para o arrombar o imóvel, nesta quarta-feira (26), enquanto os moradores estavam viajando, e saiu com joias e relógios.

Os registros mostram uma jovem loira, bem vestida, de óculos de sol e fones de ouvido. Segundo a PM, a mulher chegou ao prédio durante a tarde e passou pela portaria como se fosse uma das moradoras, o que não chamou a atenção do porteiro. Após entrar no apartamento, a suspeita aparece prendendo os cabelos e olhando para a câmera do closet da família.

A polícia ainda investiga como a mulher entrou no prédio com tanta facilidade e teve acesso ao local. Ela teria ficado 48 minutos no interior do imóvel e saído tranquilamente, sem que ninguém percebesse. A suspeita é que a ladra sabia que no apartamento havia muitos objetos de valor e que tinha informações privilegiadas sobre a rotina da família.

O apartamento arrombado pertence ao diretor de uma das maiores concessionárias de carros importados da capital mineira. Os moradores estavam viajando e foram avisados sobre o furto pela própria PM. Quando entraram em casa, encontraram tudo revirado e deram falta das joias que estavam guardadas.

O valor do que foi levado ainda não foi contabilizado, mas a estimativa é que os moradores tiveram um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão.

Viaturas da Polícia Militar cercaram o prédio e, com essas imagens, os policiais começaram uma busca intensa pela região. Até o momento, ninguém foi preso.

*Com informações do R7