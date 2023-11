Mulher que jogou água e óleo quente na amiga por ciúmes do ex-namorado pede perdão

Identificada como Emanuelly Almeida Martins, de 18 ctanos, suspeita de jogar água e óleo fervendo na cara de uma amiga, pediu perdão ao pais e amigos de Maria Eduarda dos Santos, de 17. A agressora confessou a autoria do crime e disse que reagiu após descobrir que a vítima estava trocando mensagens com seu ex-namorado, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo as informações do R7, Emanuelly prestou depoimento com a presença da advogada na delegacia e depois foi liberada. Ela disse que não tinha a intenção de ferir a adolescente, mas não de matá-la.

Após confessar o crime, ela disse que ficou com ciúmes e jogou uma panela de água e óleo fervendo. A advogada de defesa também se pronunciou por meio de uma nota nas redes sociais. Ela disse que a cliente não era uma foragida, já que ainda não há mandado de prisão. Além disso, pediu para que as pessoas tomassem cuidado com as postagens na internet.

Emocionada, a mãe da agressora, Graciléia Lúcia, gravou um vídeo e pediu perdão aos pais e familiares de Maria Eduarda. “Peço perdão. Como uma mãe com o coração sangrando, eu sei que ela vai pagar”, desabafou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima permanece internada na CTI e seu estado é estável, mas sem previsão de alta.O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.



Redação AM POST*