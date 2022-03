Mulher suspeita de recrutar menores para o tráfico de drogas é presa no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dejeane de Souza Lopes, conhecida como “Loide”, de 30 anos, foi presa na segunda-feira (21/03) em Juruá (a 674 quilômetros da capital) pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores, na rua José Damião, bairro Tancredo Neves.

De acordo com o investigador de polícia Daniel Jerônimo, gestor da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão aconteceu em decorrência de investigações em torno do furto a uma perfumaria, ocorrido no sábado (19/03).

“Um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 anos foram os autores do furto ao estabelecimento. Após o cometimento do crime, eles foram até a residência da mulher e venderam o material para ela, em troca de entorpecentes que ela comercializava”, explicou o gestor.

Conforme o investigador, ao tomar conhecimento sobre a prática de receptação, as equipes se dirigiram ao local, onde foram encontrados perfumes e hidratantes, oriundos do furto.

“Ainda na casa, nós apreendemos 18 porções de maconha do tipo skunk, que estavam dentro de uma almofada, R$ 79 em espécie e um aparelho celular. Dejeane também atuava com corrupção de menores, recrutando adolescentes para colaborar com o tráfico de drogas. Logramos êxito em sua prisão, dando uma pronta resposta à população”, disse Daniel.

O gestor ressaltou que, Inquéritos Policiais (IPs) foram instaurados para apurar a conduta do jovem e do adolescente na prática de furto à perfumaria.

Dejeane irá responder por tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.