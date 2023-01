Mulher tem 50% do corpo queimado por água fervente

Redação AM POST

Uma mulher teve 50% do corpo queimado após ser atacada com água fervente em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano (BA), no último domingo (1º). Conforme a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, o crime ocorreu porque o suspeito ainda não aceitou o fim do relacionamento. Até segunda-feira (02), ninguém foi preso, segundo o Metropoles.

A mulher foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador (BA). A identidade da vítima foi preservada.