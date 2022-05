Mulher trans é presa após atrair homem para emboscada e aplicar golpe de R$ 11 mil nele em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher trans, identificada apenas como Thalyta, de 24 anos, foi presa nesta sexta-feira (27/05) por tráfico de drogas e por aplicar golpe contra um homem no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Thalyta também foi indiciada por roubo agravado pela restrição da liberdade da vítima.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada de quinta-feira (26/05), um homem foi abordado por Thalyta e por outro indivíduo, com a desculpa de que a mulher precisava de “ajuda”. Posteriormente, a dupla levou a vítima até a uma residência, situada na rua 5 de junho, no Coroado, onde se encontravam outras duas mulheres trans e estas o obrigaram a efetuar pagamentos e realizar compras no cartão de crédito, um prejuízo estimado em R$ 11 mil.

“A vítima compareceu ao 11º DIP e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). De imediato, iniciamos as diligências em torno do caso e nos deslocamos até a localidade. Ao chegarmos, pedimos autorização para entrar na residência e encontramos Joana e Thalyta”, esclareceu Rondon.

Conforme o titular, a vítima reconheceu Thalyta como uma das autoras do roubo cometido via pix. Joana Seila Marinho Dos Santos, assim como a segunda infratora, estava em posse de 100 pinos de substância de cocaína, momento em que foi dado voz de prisão em flagrante para as duas.

Joana irá responder por tráfico de drogas e Thalyta por tráfico de drogas e roubo agravado pela restrição da liberdade. Ambas ficarão à disposição da Justiça.