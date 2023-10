Mulher trans é sequestrada e executada à luz do dia em Manaus

Mais um crime foi registrado na manhã deste sábado (14), na capital do Amazonas. Uma mulher trans, identificado apenas como Ítalo foi executado com tiros na cabeça, na rua Anel Leste no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima e mais uma prima de 17 anos, foram mortos; o namorado da jovem ficou ferido.

O rapaz que sobreviveu contou à Polícia, que o crime aconteceu por volta das 6h da manhã, quando os três estavam bebendo. Ítalo teria deixado o local e o casal seguiu para casa na rua Raimundo Saraiva, no mesmo bairro.

Certo momento, três homens bateram na porta da residência do casal e ao abrir a porta do imóvel, o casal foi baleado. O homem ainda tentou salvar a namorada, mas ela foi baleada e morta no meio da rua.

Ítalo foi sequestrado e levado até a cena do crime, onde foi baleado várias vezes na cabeça. A vítima fatal estava vestindo apenas roupas íntimas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). A delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está investigando o caso.



Redação AM POST*