Mulher trans mata amigo, assume identidade e movimenta cerca de R$ 1 milhão de bens dele

Uma mulher trans foi presa na última segunda-feira (29), na Grande São Paulo, suspeita de ter matado o amigo, assumido a identidade dele e movimentado cerca de R$ 1 milhão do patrimônio da vítima.

De acordo com as investigações, Maryana Elisa Rimes Paulo, de 49 anos, matou o amigo Marcelo do Lago Limeira, para assumir a identidade dele ficar com seus bens. A suspeita passou mais de um ano usando a identidade do amigo e movimentando cerca de um R$ 1 milhão do patrimônio dele.

A mulher, que é cantora e maquiadora, teria conhecido Marcelo em festas. O rapaz vivia sozinho e tinha começado o processo para fazer a transição de gênero, porque também queria ser reconhecido como mulher.

A vítima tinha alguns imóveis alugados em seu nome e também recebia ajuda financeira de uma tia. Em meados de maio de 2021, Marcelo fez a primeira cirurgia no rosto e, depois do procedimento, a vítima foi vista entrando em casa pela última vez. Ele estava com o rosto coberto porque tinha feito uma plástica.

Após o procedimento, Maryana passou a morar na casa, como se estivesse cuidando dele. No entanto, a polícia descobriu que Maryana matou o amigo dentro da casa com doses excessivas de remédios e colocou em prática o plano de assumir a identidade e os bens dele.

Para dar fim ao corpo de Marcelo, a mulher chamou o amigo Ronaldo Bertolini para ajudar nesse processo. Os dois alugaram uma chácara em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, e queimaram o corpo de Marcelo.

Em seguida, eles tentaram enterrar os ossos. Mas, abandonaram o corpo na Estrada Edgar Máximo Zambotto, que liga a Grande São Paulo ao município de Jundiaí.

Depois disso, de volta ao ABC, Maryana assumiu o lugar de Marcelo, enganando funcionários do cartório. Ainda de acordo com as investigações, Maryana passou a receber o dinheiro dos aluguéis das casas de Marcelo, a mesada que a tia dava a ele todo mês. Ela alugou a casa onde Marcelo morava e vendeu o carro dele com uma procuração falsa.

O caso só foi descoberto em abril deste ano, quando Maryana tentou movimentar dinheiro da vítima e apresentou a mesma procuração no banco. A gerente, que conhecia Marcelo, suspeitou de algo errado e avisou a polícia. Maryana e Ronaldo, segundo a PC, movimentaram cerca de R$ 1 milhão da vítima.