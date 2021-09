Mulheres e criança são sequestradas e uma delas é executada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Duas mulheres e uma criança foram sequestradas na noite desta sexta-feira (24) na rua Santa Aurélia no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu após a execução de dois rapazes, de 17 e 21 anos, no mesmo local.

Um tempo depois o corpo de uma das mulheres sequestradas foi encontrado com cerca de 12 tiros no bairro Novo Aleixo, também na Zona Norte.

Segundo a polícia, a suspeita é que o crime seja um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A outra mulher sequestrada e a criança, que ainda não foram identificadas, não foram encontradas até o momento.

De acordo com informações do G1, moradores do local disseram que as vítimas alugaram uma casa no bairro há pouco tempo e estavam usando o local como esconderijo. Ainda segundo os populares a criança sequestrada aparentava ter 2 anos de idade.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).