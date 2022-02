Mulheres são presas com 41kg de maconha com destino a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após uma denúncia, duas mulheres, uma de 33 anos e outra sem idade informada, foram presas no aeródromo de Japurá (a 744 quilômetros da capital) por policiais militares lotados no 4º Grupamento de Polícia Militar (GPM), unidade subordinada ao 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tefé (523 quilômetros). A ação da dupla foi frustrada, com isso a polícia apreendeu mais de 40 quilos de drogas que teriam a capital como destino.

Por volta das 14h, de hoje (09/02), uma equipe policial foi acionada para dar apoio na averiguação de uma denúncia, de um possível transporte de entorpecentes pelo aeródromo da cidade. Conforme a denúncia, duas mulheres suspeitas que haviam chegado de uma área de garimpo, estariam com uma grande quantidade de drogas e embarcariam com o material para Manaus.

A equipe, juntamente com a Polícia Civil, foi ao local e realizou abordagem às suspeitas, quando constataram que uma delas usava tornozeleira eletrônica. Em revista as malas, foram encontrados 41 quilos de substâncias ilícitas com características de maconha do tipo “skunk”. Ao serem questionadas sobre o material ilícito, ambas confessaram apenas que transportariam as drogas, contudo, se recusaram a prestar mais informações.

Em seguida, foram detidas em flagrante e conduzidas, juntamente com o entorpecente e outros materiais, à delegacia da cidade. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no crime.

Denúncia – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.