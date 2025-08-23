Mulheres são presas em flagrante com drogas escondidas em edredom no interior do Amazonas

Notícias policiais – Duas mulheres foram presas em flagrante na manhã deste sábado (23/08) no Terminal Rodoviário de Lábrea, município a 702 quilômetros de Manaus, enquanto transportavam 10 quilos de maconha tipo skunk. A prisão aconteceu após denúncia anônima recebida pela Polícia Militar do Amazonas, que monitorava a chegada de um ônibus de linha da capital para o interior do estado.

Segundo informações oficiais, uma das mulheres, de 25 anos, estava dentro do ônibus transportando a droga escondida em uma sacola vermelha, enquanto a segunda, de 20 anos, aguardava sua chegada em uma motocicleta modelo Honda/CG 160 Fan, de cor preta, que seria usada para o transporte do entorpecente pela cidade.

Ao desembarcar no terminal, a passageira foi abordada pelos policiais e, diante da flagrância, confessou que carregava a sacola com os entorpecentes. Dentro da bagagem, os agentes encontraram mais de 10 quilos de maconha tipo skunk, acondicionados em tabletes e enrolados em edredons, o que demonstra a tentativa de dificultar a identificação do produto.

Além da droga, a motocicleta da suspeita que aguardava a chegada do ônibus foi apreendida. Ambas foram conduzidas à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para apurar se existem outros envolvidos na tentativa de distribuição da droga pelo município.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi possível graças à colaboração da população. A corporação reforça a importância das denúncias anônimas para a prevenção de crimes relacionados ao tráfico de drogas, armas e outros delitos. A linha direta funciona por meio do número 190, e a identidade dos denunciantes é mantida em sigilo absoluto, garantindo segurança e anonimato aos informantes.

Especialistas em segurança pública destacam que a apreensão de maconha tipo skunk, considerada mais potente que a maconha convencional, é significativa, pois pode reduzir a distribuição da droga em áreas vulneráveis e combater organizações criminosas que atuam no tráfico interestadual.