Mulheres são presas por furtar farmácia na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta sexta-feira (16/07), por volta das 15h, detiveram duas mulheres de 23 e 35 anos e apreenderam com elas uma adolescente de 17 anos, após serem as três apontadas como autoras de furtos contra uma farmácia localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

A equipe fazia patrulhamento pela avenida Autaz Mirim quando foi informada, por um homem de 28 anos, sobre a ação delituosa das suspeitas, tendo sido testemunha ocular do fato. A guarnição iniciou buscas pelas mulheres nas imediações e encontrou as mulheres. Durante revista, com elas foram encontrados vários produtos de higiene pessoal, retirados da farmácia.

Diante do flagrante, as duas mulheres de 23 e 35 anos receberam voz de prisão e, juntamente com os produtos, foram encaminhadas para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A adolescente apreendida foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).