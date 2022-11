Mulheres são presas tentando furtar mercadorias em supermercado em Manaus

Redação AM POST

Três mulheres foram presas tentando furtar mercadorias de um supermercado na noite desta quinta-feira (24), na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Conjunto Ouro Verde, zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o trio tentou sair do estabelecimento com uma grande quantidade de mercadoria dentro de um carrinho de compras sem pagar, porém, foram questionadas pelos funcionários que não permitiram que as criminosas saíssem do local.

Com as meliantes foram apreendidos fraldas, leite condensado, cruzetas, conservas entre outros produtos. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informação Imediato