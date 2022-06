Município de Iranduba está sem registros de homicídios há 24 dias

Redação AM POST

O município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) não registra crimes de homicídio desde o dia 9 de maio, de acordo com dados do Centro Integrado de Estatística e Segurança Pública (CIESP), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Desde o início do mês de maio, a SSP-AM tem reforçado o policiamento na região metropolitana de Manaus, com ações integradas de prevenção e repressão, sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur. As operações fazem parte de um dos eixos prioritários do programa Amazonas Mais Seguro. Do dia 1º de maio até esta sexta-feira (03/06), o município registrou dois homicídios, nos dias 2 e 9 de maio.

De acordo com o general Mansur, este resultado é fruto da intensificação das ações policiais realizadas no município. “Nós estamos aqui na área atuando diariamente há mais de 30 dias. Hoje estamos há quase 30 dias sem homicídios. Também estamos fazendo operações integradas, tudo isso para trazer mais segurança aqui para o município de Iranduba, e tem dado certo”, disse o secretário.

Operação

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, mais uma ação da força-tarefa foi deflagrada no município. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu mandados de prisão, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) está realizando patrulhamentos e incursões pelas ruas de Iranduba. Participam também da operação os agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP-AM, e os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).