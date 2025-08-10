Músico da banda ‘Dubarranco’ e filha são baleados após show em Manaus

Notícias Policiais – O músico conhecido como Dubarranco e sua filha foram vítimas de um atentado a tiros na noite deste sábado (9), em Manaus, poucas horas após ele se apresentar no Divino Restobar, localizado no Centro da cidade.

De acordo com informações preliminares, Dubarranco foi atingido por dois disparos, um na mão e outro no braço, mas não corre risco de morte. Sua filha, no entanto, foi baleada no tórax, encontra-se entubada e seu quadro de saúde é considerado grave.

O ataque ocorreu nas imediações do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, quando uma motocicleta se aproximou do veículo em que estavam o músico, sua esposa, a filha e outro artista, Yuri Uchôa. O ocupante da motocicleta efetuou diversos disparos contra o carro.

A família retornava para casa após o show, que terminou por volta das 22h30. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Amazonas.

O caso gerou comoção na cena artística local, que aguarda por esclarecimentos sobre o episódio violento. As autoridades reforçam o compromisso de investigar com rigor o ocorrido e garantir justiça para as vítimas.