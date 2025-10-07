A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Músico de banda de forró é baleado no bairro Mundo Novo em Manaus

Outro homem, que atualmente vive em situação de rua, também foi baleado.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 10:18 - Atualizado em 07/10/2025 às 10:19

Notícias policiais – Um homem identificado como Antonione da Silva Moura, de 42 anos, apontado como integrante da banda Meu Xodó, foi baleado na madrugada desta terça-feira (7) enquanto estava em um bar localizado na rua Elesbão Veloso, no bairro Mundo Novo, zona leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, um homem em situação de rua, identificado como Raimundo Medeiros dos Santos, de 43 anos, também foi baleado.

As testemunhas informaram que o ataque foi realizado por um pistoleiro em uma motocicleta, que chegou ao local e efetuou vários disparos.

Antonione foi atingido por dois tiros nas costas e caiu imediatamente após o ataque. Além dele, Raimundo Medeiros também foi ferido — ele levou um tiro na mão esquerda durante o tiroteio.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou as vítimas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O estado de saúde deles não foi informado até o momento.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Testemunhas relataram que o atirador não anunciou assalto nem fez qualquer exigência antes de abrir fogo, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de execução direcionada. O suspeito fugiu logo após o ataque e, até o momento, não foi localizado.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

