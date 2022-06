Músico se desentende com cliente e é agredido em bar em Manaus

Redação AM POST

O baterista Selton Andrade, foi agredido na noite desta terça-feira (14), em um bar localizado no Centro de Manaus. O suspeito foi identificado como João Ricardo, e teria se desentendido com o músico.

Segundo a amiga de Selton, Milena Di Castro, ele estava trabalhando no famoso “Bar do Armando”, quando João Ricardo pediu para tocar a bateria (seu instrumento de trabalho). Porém, ao negar o pedido, João Ricardo cuspiu em Selton, que reclamou do ocorrido.

Funcionários do local expulsaram o cliente, pois, o mesmo seria proibido de entrar no bar por já ter um histórico de inúmeras confusões no local, como cita em um áudio a dona do estabelecimento, Ana Cláudia Soeiro.

Ao sair do local, João Ricardo agrediu o baterista com socos até ele ficar desacordado. As agressões continuaram seguidas de chutes até populares ajudarem Selton. O agressor fugiu.