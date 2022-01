Na tentativa de matar a esposa, homem crava faca no próprio filho de 8 meses

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem de 24 anos foi preso após cravar uma faca na perna do próprio filho, um bebê de 8 meses, nessa terça-feira (18), durante uma briga com a mãe da criança, na casa em que eles moram na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Militar, o pai da criança confessou que queria matar a mulher dele, que estava com o filho do casal no colo, quando acertou bebê. A faca acertou a perna da criança, onde o objeto ficou cravado.

O menino foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso, onde precisou passar por uma cirurgia. O quadro de saúde dele é estável, segundo informações. O bebê continua na unidade hospitalar, sendo acompanhado pela equipe médica e pela mãe.

Após o socorro das vítimas, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito que, momentos depois voltou ao local da discussão. Segundo a PM, ao ser preso o suspeito, que estava bastante alterado, confessou o crime.

Testemunhas teriam corrido atrás do suspeito antes de a polícia chegar e um deles atirou na perna do homem.