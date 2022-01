Nas últimas 24h, doze pessoas foram presas e um adolescente apreendido no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em cumprimento a determinação do governador Wilson Lima, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 12 pessoas e apreendeu um adolescente durante patrulhamentos realizados em Manaus e nos municípios de Anamã, Boca do Acre, Ipixuna, Lábrea e Presidente Figueiredo. As prisões foram motivadas por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 195 porções de entorpecentes, duas armas de fogo, 14 munições, uma balança de precisão e R$ 267 em espécie. Duas motocicletas com restrição de roubo e furto também foram apreendidas, além do cumprimento de três mandados de prisão pelos crimes de roubo e homicídio.

Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente de 17 anos, por ato infracional análogo ao crime de roubo, na manhã de quinta-feira (13/01), no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

A ação se deu após os policiais avistarem dois indivíduos em uma moto, de cor preta e placa QXC 2J06, cometendo assalto em uma parada de ônibus. Um deles fugiu, e o outro, um adolescente, foi capturado pela guarnição. Com ele, foram encontrados oito aparelhos celulares e duas bolsas, produtos do roubo.

O adolescente, que já tem cinco passagens pela polícia, foi conduzido até a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai).

No bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital, policiais da Força Tática prenderam um homem de 20 anos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde de quinta-feira.

No momento da prisão, estavam em posse do suspeito três porções de drogas entre oxi, maconha e cocaína, uma pistola calibre 9 mm e seis munições. Ele foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na tarde de quinta-feira, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 33 anos que estava com mandado de prisão em aberto por homicídio, na avenida Praia da Ponta Negra, bairro Tarumã, zona oeste. O suspeito foi encaminhado para o 6º DIP.

Interior

Na noite de quinta-feira, policiais do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM) prenderam dois homens de 27 e 30 anos, por tráfico de drogas, no município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros da capital).

Os suspeitos estavam em posse de 125 porções de oxi e R$ 250 em espécie e após o flagrante, foram levados para a delegacia da cidade.