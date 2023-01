No AM, casal é preso transportando quase 400 kg de droga em fundo falso de canoa

Redação AM POST

Um casal de 44 e 45 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (16), transportando 388,6 kg no fundo falso de uma canoa, no porto de Barcelos, interior do Amazonas. Na embarcação também estava a filha do casal, uma menina de 13 anos.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), denúncias informatam que uma embarcação estava com um motor de popa que tinha sido furtado em Santa Isabel do Rio Negro.

Quando os PMs abordaram a canoa, o casal negou que havia furtado o motor. O homem apresentou um comportamento nervoso, e os policiais decidiram fazer uma vistoria na embarcação.

Ainda conforme a polícia, foi encontrado um fundo falso da canoa, com diversas embalagens semelhantes a tijolos, com a droga.

Em relato, o homem contou que foi contatado para realizar o transporte do material até o município de Novo Airão.

Após a apreensão, o casal foi levado para o 75º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os dois devem responder por tráfico de drogas. A adolescente foi encaminhada ao conselho tutelar.