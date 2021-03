No AM, homem é preso por esfaquear o próprio irmão que foi reclamar por ele ter pegado cartão de crédito do pai deles

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta quarta-feira (17/03), por volta das 10h, mandado de prisão temporária em nome de Ailton da Silva Ferreira, 38, pelo crime de homicídio qualificado tentado contra seu irmão, no dia 6 de março deste ano. O mandado foi expedido nesta terça-feira (16/03) pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, da Central de Plantão Criminal de Manaus.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, as investigações iniciaram após registro de Boletim de Ocorrência (BO) relatando a tentativa de homicídio, que foi iniciada a partir de um desentendimento entre a vítima e Ailton.

“Na ocasião, o autor havia pegado o cartão de crédito do seu pai, sem autorização, e comprado bebidas alcoólicas para seu consumo pessoal. Seu irmão, ora vítima, não gostou da atitude do mesmo, e foi questioná-lo a respeito. Ailton, então, armou-se com uma faca e desferiu dois golpes na região do abdômen da vítima, que posteriormente foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico desde então”, relata o delegado.

Ailton da Silva Ferreira responderá pelo crime de homicídio qualificado tentado, por se tratar de motivo fútil. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o homem será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Em caso de ocorrências na área de atuação do 18º DIP, o número do Disque-Denúncia é (92) 99292-1015.