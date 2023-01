No AM, trio é preso com 53 quilos de drogas escondidas dentro de bolsa

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (19/01), às 17h50, Ayrton Ferreira da Cruz, 27; Randerson Amaral dos Santos, 28; e Waulisney Saldanha, 25, pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos 53 quilos de pasta base de cocaína e maconha tipo skunk.

De acordo com o investigador de polícia Raimundo Menezes, gestor da 54ª DIP, a ação policial contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e ocorreu em um porto situado naquele município, ocasião em que as equipes policiais estavam realizando revista de rotina na localidade.

“Durante a revista encontramos o material ilícito guardado em bolsas e mochilas. No local também estavam os responsáveis pelo transporte dos entorpecentes, por isso, demos voz de prisão em flagrante a eles e os conduzimos à delegacia, juntamente com as drogas”, disse.

Ayrton, Randerson e Waulisney responderão por tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça. As drogas serão incineradas.