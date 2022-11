No Amazonas, mais de 30 pessoas foram presas pela Polícia Militar durante o fim de semana

Redação AM POST

Entre a manhã de sexta-feira (25/11) e as primeiras horas desta segunda-feira (28/11), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 31 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante patrulhamento ostensivo em Manaus e nos municípios de Anamã, Boca do Acre, Coari, Ipixuna, Itapiranga, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

Além das prisões, as guarnições apreenderam mais de 1,1 mil porções de drogas, três armas de fogo, 13 munições e mais de R$ 730 em espécie. O maior número de prisões foi decorrente do crime de tráfico de drogas.

Um homem de 18 anos, foi preso no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi efetuada por policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que encontraram com ele uma arma de fogo e duas munições. Ele foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Aparecida, zona sul da capital, um homem de 32 anos foi preso por policiais militares da 24ª Cicom após roubar um celular. O suspeito ainda foi agredido por populares e precisou ser levado a uma unidade hospitalar, sendo posteriormente encaminhado ao 1º DIP.

Um homem de 41 anos foi preso por policiais militares da 8ª Cicom em cumprimento a um mandado de prisão pelos crimes de estupro e homicídio. O foragido foi apresentado no 19° DIP.

Interior

No município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com porções de maconha. O adolescente foi levado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia do município.