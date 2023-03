No interior do AM, homem é preso por tentar estuprar colega de trabalho

Redação AM POST

No município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), prendeu, em flagrante, na sexta-feira (17), por volta das 9h30, um indivíduo de 23 anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma mulher, de 30 anos. A prisão ocorreu em um hotel situado na avenida Pedro Rates, bairro Centro, naquele município.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da DEP, a vítima contou que é do estado do Maranhão, e estava no município a trabalho, juntamente com um grupo de colegas, que ficaram hospedados no mesmo quarto de hotel. Durante a madrugada, eles foram até um bar próximo e depois voltaram para dormir.

“Em determinado momento, a vítima acordou com seu colega de quarto sobre seu corpo e passando as mãos em suas partes íntimas. Ela gritou por socorro e o empurrou, ocasião em que seus colegas o detiveram e chamaram a equipe policial, que efetuaram sua prisão em flagrante delito”, relatou a delegada.

O indivíduo foi conduzido à DEP de Manacapuru e autuado por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.