No interior do AM, quadrilha é presa com 400 quilos de maconha

Redação AM POST*

Quatrocentos quilos de drogas foram apreendidas em uma embarcação no rio Solimões, nas proximidades do município de Tefé, no interior do Amazonas, na quinta-feira (16). Cinco homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de transportarem o entorpecente.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as investigações em torno do grupo criminoso iniciaram há aproximadamente 30 dias. As drogas foram recebidas pelos suspeitos no município de Japurá e eles as transportaram para Tefé.

“No município, realizamos as diligências em torno da movimentação do grupo e conseguimos localizá-los naquela localidade, bem como, efetuar a apreensão do material ilícito e de uma embarcação do tipo pesqueiro”, disse o delegado.Ainda conforme o titular, a operação contou com Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu).

O delegado Juan Valério, coordenador da Core-AM, ressaltou que o grupo atuou de forma operacional tática, dando apoio às equipes do Denarc, nesta operação que gerou um resultado significativo à segurança pública.

Os cinco homens responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Todos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações do G1-AM