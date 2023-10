No velório do marido, mulher é presa suspeita de ser mandante do crime

Uma mulher de 31 anos, foi presa durante o velório do marido, Clatson Júnior Freitas Braga, após confessar que mandou matá-lo em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A vítima foi morta a tiros dentro de um carro no fim de semana.

De acordo com a polícia, a suspeita planejava tirar a vida do marido há cerca de um mês. Na ocasião, ela teve ajuda do amante, que contratou um matador de aluguel para executar o homem.

De acordo com o delegado Gladyson Souza, a mulher e o amante teriam tentado envenenar a vítima, além de terem planejado armar uma emboscada no Bairro Santana.

“Também queriam forjar um latrocínio, com ela deixando a porta da casa aberta para o atirador entrar e fingir que foi um assalto”.

Motivação

Sobre a motivação do crime, a dupla disse estar sofrendo ameaças da vítima, que vinha desconfiando da traição. Embora esse seja o principal indício, o delegado responsável pelo caso não descarta outras hipóteses.

“Ela disse que ele ficava falando que, se descobrisse que estava sendo traído, iria matá-la junto com o amante, mas isso não foi constatado. A motivação pode ser uma série de coisas e continua tudo muito no início. Analisaremos o celular dela, troca de mensagens, mas, a princípio, seria dinheiro da vítima e um apartamento”, complementou.

Além das prisões, a Polícia Civil ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência dos investigados.

Na casa do executor contratado pelo casal foi encontrada a roupa utilizada no crime. Embora identificado, ele não havia sido localizado até a noite da terça-feira (3).

Cronologia do crime

Cletson foi com a esposa até a Casa de Saúde porque se queixava de dores na perna. Ela “aproveitou” e marcou a execução do marido no local;

Por volta das 16h40, o executor se aproxima do carro e pede para que Clatson roteie o sinal de internet e para a moto ao lado do veículo da vítima;

Pouco tempo depois, o atirador tenta entrar no banco traseiro do carro, mas a vítima percebe, se assusta, e o pistoleiro recua;

Às 17h40 a mulher sai do veículo para comprar café. Ela encontra com o pistoleiro em uma praça próximo ao local, confirma a execução, o matador retorna e atira contra o homem;

Clatson foi atingido por, pelo menos, quatro tiros. Ele foi levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu e morreu.

Redação AM POST