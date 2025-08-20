Noite de horror: trio de assaltantes enfrenta a fúria de moradores e um é linchado em Manaus

PUBLICIDADE

Notícias policiais – Na noite dessa terça-feira (19), uma tentativa de assalto na Rua Aires de Almeida, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, resultou em uma tragédia. Um trio de suspeitos, armado com um simulacro, provocou uma reação violenta da população local.

Segundo informações da Polícia Civil, um dos assaltantes foi espancado até a morte por moradores que reagiram à ação criminosa.

O delegado Daniel Vizane, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que outro integrante do grupo foi gravemente ferido enquanto tentava escapar, sendo socorrido e levado a um hospital. O terceiro suspeito conseguiu fugir em direção à Avenida Tefé e permanece foragido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do suspeito falecido, aguardando a liberação pelos familiares.

A perícia criminal também esteve no local, coletando evidências que podem ajudar na identificação dos envolvidos.

Moradores relataram que o grupo tentava realizar um arrastão, mas não esperavam a rápida mobilização da comunidade. “A revolta foi imediata”, afirmou um testemunha.

O delegado Vizane destacou que o caso será investigado para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime, além de apurar a responsabilidade de cada suspeito.