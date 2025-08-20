A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Noite de horror: trio de assaltantes enfrenta a fúria de moradores e um é linchado em Manaus

População reage e um suspeito é morto em conflito na Zona Sul.

Por Marcia Jornalist

20/08/2025 às 07:36

Ver resumo

 

PUBLICIDADE

Notícias policiais – Na noite dessa terça-feira (19), uma tentativa de assalto na Rua Aires de Almeida, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, resultou em uma tragédia. Um trio de suspeitos, armado com um simulacro, provocou uma reação violenta da população local.

Segundo informações da Polícia Civil, um dos assaltantes foi espancado até a morte por moradores que reagiram à ação criminosa.

PUBLICIDADE

O delegado Daniel Vizane, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que outro integrante do grupo foi gravemente ferido enquanto tentava escapar, sendo socorrido e levado a um hospital. O terceiro suspeito conseguiu fugir em direção à Avenida Tefé e permanece foragido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do suspeito falecido, aguardando a liberação pelos familiares.

A perícia criminal também esteve no local, coletando evidências que podem ajudar na identificação dos envolvidos.

PUBLICIDADE

Moradores relataram que o grupo tentava realizar um arrastão, mas não esperavam a rápida mobilização da comunidade. “A revolta foi imediata”, afirmou um testemunha.

LEIA MAIS:Motociclista morre ao ser arremessado após ser atingido por carro em avenida de Manaus; veja

O delegado Vizane destacou que o caso será investigado para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime, além de apurar a responsabilidade de cada suspeito.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

CPMI do INSS será instalada no Congresso nesta quarta-feira (20)

Comissão foi criada depois de revelações sobre descontos irregulares que teriam desviado R$ 6,3 bilhões de beneficiários.

há 13 minutos

Manaus

Motociclista morre ao ser arremessado após ser atingido por carro em avenida de Manaus; veja

Conversão proibida de carro causa fatalidade na Cachoeirinha.

há 19 minutos

Brasil

Justiça condena influenciadoras por oferecer bananas a crianças negras em vídeo

Mãe e filha receberam pena de 12 anos de prisão e indenização de R$ 20 mil para cada vítima; decisão ainda cabe recurso.

há 25 minutos

Brasil

Câmara aprova urgência de projeto que permite suspensão imediata de deputados em atos de motim

Medida concede ao presidente Hugo Motta poder de afastar parlamentares por até seis meses antes de análise no Conselho de Ética.

há 1 hora

Esporte

Libertadores: São Paulo vence Atlético nos pênaltis e está nas quartas

Fortaleza cai para Vélez Sarsfield e se despede da competição.

há 1 hora