Nono envolvido é capturado por linchamento que retirou preso da cela no Amazonas

Crime ocorreu em 2 de agosto.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 15:18 - Atualizado em 17/09/2025 às 15:19

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu mais um suspeito de participação no brutal linchamento ocorrido em Tonantins, município situado a 865 quilômetros de Manaus. Um homem de 18 anos foi capturado na última terça-feira, 16 de setembro, no bairro Nossa Senhora de Aparecida. Com a detenção, ele passa a ser o nono investigado preso pelo crime.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, titular da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o caso aconteceu em 2 de agosto. Na ocasião, a vítima, de 38 anos, foi retirada à força de uma cela dentro da própria delegacia e morta em via pública por uma multidão. A violência da ação e a dinâmica do crime foram registradas e integram o material analisado pela Polícia Civil.

O preso já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Durante o interrogatório, ele confessou sua participação e, segundo o delegado, foi identificado nas imagens do linchamento, nas quais aparece praticando “atos de crueldade” contra a vítima. A captura ocorreu após diligências que buscaram localizar o investigado no bairro onde ele foi encontrado.

Conforme a PC-AM, o homem responderá por homicídio qualificado. Depois dos procedimentos policiais, ele será encaminhado à Justiça para as medidas cabíveis. As informações divulgadas até o momento reforçam a continuidade do trabalho para esclarecer as circunstâncias do crime e responsabilizar os envolvidos já identificados.

 

