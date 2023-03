Nova garota acusa Daniel Alves de tentativa de estupro na mesma boate

Redação AM POST

O jogador Daniel Alves continua preso após ser acusado de estuprar uma mulher em Barcelona.

Porém, agora há uma nova acusação contra o jogador brasileiro, como relatado pelo jornal espanhol Marca.

Uma garota utilizou sua conta no Tiktok para afirmar que, há oito anos, Daniel Alves tentou agredi-la sexualmente no mesmo local que teria ocorrido o caso mais recente.

Ela compartilhou um vídeo, que já foi excluído, no qual explicava o que teria acontecido durante uma noite em Barcelona com seus amigos.

“Com tudo o que aconteceu recentemente com a questão do Daniel Alves, muitas pessoas próximas ficaram surpresas quando contei que quando tinha 18 anos tive uma experiência semelhante com a mesma pessoa, no mesmo lugar”, começou ela.

“Eu tinha 18 anos, estava em Sutton, na mesma boate, e inicialmente o padrão era o mesmo: ele convidou a mim e meu amigo para sala privada e assim por diante. Me impressiona é que essa pessoa faz a mesma coisa há anos, com o mesmo padrão e no mesmo lugar, porque o meu foi há oito anos”, diz.

Ainda não está certo se a jovem apresentará alguma denúncia contra o jogador.