Novas denúncias mostram juiz ameaçando esposa de morte: “Quer morrer?”

Redação AM POST

Um novo áudio flagra o juiz Valmir Maurici Júnior fazendo ameaças de morte contra a esposa. Ele é acusado pela mulher de ter cometido violência física, psicológica e sexual. O material faz parte da investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A gravação, obtida pelo Fantástico, teria sido feita dentro do carro, enquanto ele violentava a esposa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quer morrer? Vai, frouxa. Vira para cá, olha para mim. Olha para mim agora. Vai, senão eu vou dar na sua cara”, diz o juiz. Em entrevista ao Fantástico, a mulher afirma que foi enforcada pelo marido.

“Ele começa a me bater no carro, me dar soco, puxar meu cabelo, me enforcar. Eu começo a gritar, pedir ajuda. Aí, ele segura minha boca com a mão e, com a outra, aperta meu pescoço. Ele falou: ‘Pode gritar, aqui ninguém vai te escutar’.”

O juiz, de 42 anos, atua na 5ª Vara Cível de Guarulhos (SP). Ele está de férias até a próxima quarta-feira (5/4).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outras gravações, divulgadas na semana passada, Valmir aparece dando empurrões e chutes na esposa, enquanto ela cai no chão. Em outro vídeo, o juiz dá um tapa na cabeça da vítima. Segundo a mulher, os episódios teriam ocorrido em outubro de 2022, na casa em que os dois moravam, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

O casal está em processo de separação. Em novembro do ano passado, a mulher de 30 anos saiu de casa. Eles se casaram em 2021, e a violência teria começado depois dos primeiros seis meses de relação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informação Revista Oeste