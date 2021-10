Novas viaturas vão reforçar policiamento nas zonas norte e leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As zonas norte e leste de Manaus terão as ações voltadas à segurança pública intensificadas, com a entrega de 50 novas viaturas com tecnologia de ponta. Os veículos, entregues pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (22/10), no bairro Jorge Teixeira (zona leste), durante o lançamento das operações do Cerco Inteligente de Videomonitoramento; vão possibilitar a ampliação do patrulhamento ostensivo e preventivo, realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Continua depois da Publicidade

As áreas recebem reforço no patrulhamento para o enfrentamento a crimes como homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, lesão corporal, furto e roubo; que estão entre os mais recorrentes combatidos pela PM nestas regiões.

“Essas viaturas, minha determinação para o secretário de Segurança e para o comandante da Polícia Militar, têm que estar nas ruas fazendo a segurança da população, têm que estar nas áreas vermelhas, porque nossa população precisa de paz para poder ir trabalhar, para poder deixar a criança na escola. Nós já identificamos, mapeamos essas áreas onde se necessita de uma atenção maior para que efetivamente essa segurança aconteça”, disse Wilson Lima.

Os novos veículos – modelos Ranger 4×4, S-10 e Hilux – possuem tecnologia embarcada, rádio comunicador e câmeras internas e externas, ampliando o amparo tecnológico dos policiais militares em serviço nas ruas da capital.

Continua depois da Publicidade

Com as novas viaturas será possível, por exemplo, ampliar o número de veículos que foram localizados e recuperados após roubo. De janeiro a setembro deste ano, 315 veículos foram localizados e recuperados na zona norte de Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Já na zona leste da capital, foram recuperados 267 veículos nos primeiros nove meses de 2021.

Continua depois da Publicidade

“Nós estamos nas ruas todos os dias, fazendo tudo o que podemos pela segurança da população e vamos continuar fazendo. Sabemos que temos que fazer mais ainda, mas estes heróis, estes homens e mulheres que todos os dias estão nas ruas, tenho a certeza que não vão retroceder nem um só minuto, enquanto a segurança deste estado não estiver com a qualidade que o povo do Amazonas merece”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte.

Cerco Inteligente – Lançado pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (22/10), o Cerco Inteligente de Videomonitoramento marca o funcionamento integral do novo e moderno sistema de combate ao crime do Governo do Estado.

Continua depois da Publicidade

Com investimentos de R$ 34,7 milhões, o sistema faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho deste ano e coordenado pela SSP-AM. O Cerco Inteligente conta com 500 câmeras, instaladas em pontos estratégicos de Manaus, que possuem tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Além das viaturas, a Polícia Militar também recebeu 60 mil munições, além de 40 câmeras filmadoras para a Rocam Motos e 15 aparelhos telefônicos.

O governador entregou, ainda, ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), 54 maletas com kits para coleta de vestígios por peritos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em locais de crime. O trabalho de investigação também está sendo reforçado com mais cinco detectores de metais, que servem para localizar projéteis em locais de homicídio.

Os equipamentos recebidos pela SSP-AM e que estão sendo entregues ao DPTC são oriundos de parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).