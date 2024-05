Nove crianças são resgatadas após agressões dos irmãos mais velhos

Nove crianças foram resgatadas na terça-feira (21), pela Polícia Militar e o Conselho Tutelar, após denúncia relatando que enquanto os pais faziam tratamento de saúde na sede do município marajoara, os menores sofriam agressões de um dos irmãos mais velhos, de 19 anos, na comunidade Vila Alegre, localizada no interior de Portel, arquipélago do Marajó, ao norte do estado do Pará.

Segundo o responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, a ação aconteceu após denúncias relacionadas a crianças e adolescentes em situação de risco na comunidade Vila Alegre, localizada a cerca de duas horas de lancha da sede do município.

O menores estavam aos cuidados de membros da comunidade, sem a presença dos pais, que estão em Portel recebendo tratamento médico. Alguns dos menores apresentavam sinais visíveis de agressão física.

O irmão que maltratava as crianças, não foi encontrado, porém, o outro irmão adulto, de 20 anos, foi localizado e se apresentou como responsável pelos menores. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo informações de moradores da área, alguns membros da comunidade haviam sido ameaçados após denunciarem a situação ao Conselho Tutelar. Duas armas de fogo foram apreendidas, escondidas em uma área de mata.

As crianças foram levadas ao Conselho Tutelar.

*Redação AM POST