Nove policias são presos suspeitos de desviar meia tonelada de drogas em Manaus

Nove policiais militares foram presos durante uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), suspeitos do desvio de meia tonelada de drogas, que eram apreendidas durante ocorrências em Manaus.

As prisões foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) nesta quinta-feira (15). No entanto, a Polícia Civil ainda não contextualizou a participação de cada um dos suspeitos no esquema de desvio de entorpecentes.

Sabe-se que oito deles eram lotados na Força Tática e um fazia parte do quadro da 26ª Comapanhia Interativa Comunitária (Cicom), na zona Norte da capital.

Patentes envolvidas

Entre os presos, há quatro cabos, dois sargentos, dois soldados e um tenente. Eles foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Todos devem passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (16), no Fórum Henoch Reis.

Nota da SSP-AM

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) informa que nove policiais militares foram presos durante operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), nesta quinta-feira (15/02). A operação contou com o apoio do comando da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que também vai instaurar procedimentos administrativos para investigar a conduta dos agentes.

A SSP-AM e a Polícia Militar ressaltam que não compactuam com quaisquer ações ilícitas praticadas pelos policiais militares, que agora seguem a disposição da Justiça.