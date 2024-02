Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura em Manaus

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tortura durante a madrugada desta quarta-feira (07), na rua Rio Amatari, bairro São José Operário na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, por volta de 2h da manhã, moradores avistaram a vítima desacordada no local e acionaram as autoridades, mas momentos depois, foi constatado que o rapaz já estava sem vida.

A perícia criminal foi realizada no local e os levantamentos foram colhidos por meio de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vão investigar a motivação e autoria do homicídio.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser identificado.