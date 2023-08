OAB-AM diz que vai acompanhar de perto investigações sobre o assassinato de advogado em Manaus

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), afirma que está acompanhando de perto o andamento das investigações sobre o assassinato do advogado Luís Carlos Calderaro Souza, de 60 anos, conhecido como Carlinhos da Aparecida, ocorrido na noite desta terça-feira, (1º), em frente à sua casa, localizada no bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem que estava trajando moletom de cor preta, abordou a vítima na calçada da residência e atirou em sua cabeça. Carlinhos da Aparecida morreu no local.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, lamentou o ocorrido e informou que a Seccional estará acompanhando de perto as investigações.

“É com profunda tristeza e preocupação que a OAB-AM recebeu a notícia do trágico falecimento do nosso colega advogado Luís Carlos Calderaro Souza. Neste momento, nossa instituição está empenhada em acompanhar de perto o desenvolvimento das investigações, acreditando que as autoridades competentes irão conduzir o caso com a máxima diligência e imparcialidade. Prestamos nossas condolências à família e amigos enlutados e reafirmamos nosso compromisso em defender a justiça e a integridade da advocacia na região”, declarou Jean.

O presidente disse ainda que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas não medirá esforços institucionais para garantir que esse caso seja tratado com a devida seriedade e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.

De acordo com o presidente Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB-AM, Alan Johnny, que esteve presente na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na tarde desta quarta-feira, dia 2 de agosto, a OAB-AM está acompanhando de forma diligente o desenvolvimento das investigações da a Seccional e já expediu ofícios aos órgãos da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para garantir a celeridade e a imparcialidade nas apurações.

“Estivemos hoje na Delegacia Especializada em Homicídios e fomos recepcionados pelo delegado Antônio Cláudio e o delegado Ricardo Marinho estão, que estão à frente das investigações que vitimou o advogado Luís Carlos de homicídio. Foram nos passado informações bastante importantes que deverão ser mantidas em sigilos e vamos prosseguir acompanhando as autoridades policiais que prestaram toda a atenção e receptividade a classe dos advogados e ao caso também”, disse Alan.

*Com informações da Assessoria de Imprensa