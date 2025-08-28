Oito homens são presos por linchamento em Tonantins no Amazonas

Notícias Policiais – Oito homens foram presos na última quarta-feira (27), suspeitos de envolvimento no linchamento de um homem de 38 anos, ocorrido no município de Tonantins, no interior do Amazonas. As prisões aconteceram após a expedição de mandados de prisão preventiva pela Justiça.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, titular da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime foi registrado no dia 2 de agosto. Na ocasião, um grupo de agressores invadiu a unidade policial do município, retirou a vítima de uma das celas e a assassinou em via pública.

“Após o ocorrido, iniciamos imediatamente as investigações, identificamos os suspeitos e instauramos um inquérito policial para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. Representamos pela prisão preventiva e, ontem, conseguimos cumprir os mandados expedidos pela Justiça”, explicou Aleff.

O delegado destacou ainda que as diligências continuam em andamento para localizar e prender outros possíveis participantes do crime. “As investigações prosseguem com o objetivo de garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, completou.

Os suspeitos agora respondem por homicídio qualificado, crime que prevê penas mais severas por se tratar de uma execução com circunstâncias graves. Todos permanecem à disposição da Justiça.

O caso chamou atenção pela violência e pela ousadia dos agressores, que não hesitaram em invadir uma delegacia para retirar a vítima sob custódia. A Polícia Civil segue monitorando a região para evitar novos episódios semelhantes.