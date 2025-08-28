A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Oito homens são presos por linchamento em Tonantins no Amazonas

Crime ocorreu após invasão à delegacia de Tonantins; suspeitos foram presos por homicídio qualificado.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 20:30

Ver resumo

Notícias Policiais – Oito homens foram presos na última quarta-feira (27), suspeitos de envolvimento no linchamento de um homem de 38 anos, ocorrido no município de Tonantins, no interior do Amazonas. As prisões aconteceram após a expedição de mandados de prisão preventiva pela Justiça.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Wellery Aleff, titular da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime foi registrado no dia 2 de agosto. Na ocasião, um grupo de agressores invadiu a unidade policial do município, retirou a vítima de uma das celas e a assassinou em via pública.

Leia também: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

PUBLICIDADE

“Após o ocorrido, iniciamos imediatamente as investigações, identificamos os suspeitos e instauramos um inquérito policial para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. Representamos pela prisão preventiva e, ontem, conseguimos cumprir os mandados expedidos pela Justiça”, explicou Aleff.

O delegado destacou ainda que as diligências continuam em andamento para localizar e prender outros possíveis participantes do crime. “As investigações prosseguem com o objetivo de garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados”, completou.

Os suspeitos agora respondem por homicídio qualificado, crime que prevê penas mais severas por se tratar de uma execução com circunstâncias graves. Todos permanecem à disposição da Justiça.

O caso chamou atenção pela violência e pela ousadia dos agressores, que não hesitaram em invadir uma delegacia para retirar a vítima sob custódia. A Polícia Civil segue monitorando a região para evitar novos episódios semelhantes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Maraã, Pastor Edir, é notificado pelo MP para reformar Conselho Tutelar após abandono

MP-AM destacou que a situação configura violação de direitos fundamentais, já que o Conselho é peça essencial na proteção das crianças.

há 3 minutos

Brasil

“Homem que tem dignidade não rasteja”, diz Lula sobre ausência de diálogo com Trump em meio a tensão comercial

A sobretaxa é resultado da soma de uma alíquota de 10% já em vigor desde abril com mais 40% anunciados no fim de julho.

há 33 minutos

Polícia

Líder religioso dizia pertencer a facção para ameaçar vítimas de estupro em Manacapuru

Homem já havia sido investigado em 2018 e 2020, e agora soma três inquéritos por crimes sexuais no Amazonas.

há 46 minutos

Brasil

Moraes dá 5 dias para PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

A ação é analisada por Moraes após a DPU questionar a forma como o comunicador foi notificado no processo.

há 54 minutos

Polícia

Polícia Civil busca por homem desaparecido no bairro Alvorada em Manaus

A PC-AM reforça à população que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência.

há 1 hora