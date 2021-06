Omar Aziz será processado por assessora da Drª Nise Yamaguchi e é acusado de atitudes “desrespeitosas e misóginas”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A ex-secretária da Cultura de Belo Horizonte, Jane Silva, que é a assessora que acompanhou a médica Nise Yamaguchi durante depoimento, no dia 1º de junho deste ano na CPI da Covid no Senado, disse nas redes sociais que vai processar judicialmente os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, presidente e relator da CPI da Covid respectivamente, por comportamento durante depoimento da médica na Comissão Parlamentar de Inquérito.

Continua depois da Publicidade

Os dois senadores foram duramente criticados por diversos parlamentares e personalidades pela forma como trataram a imunologista em sabatina na CPI.

Na ocasião, de acordo com Jane, ela tentou conversar com Omar Aziz, durante o intervalo da sessão, para pedir que ele e os integrantes da CPI fossem mais gentis ao questionarem a Dra. Nise. Jane afirmou que o presidente foi “estúpido e grosseiro” e a expulsou do local.

Ao final do depoimento da médica, no dia 2 de junho, Jane chegou a classificar a CPI como “sessão de tortura”.

Continua depois da Publicidade

“Chegando de Brasília, após ter presenciado horas de tortura a uma dama. Seu crime: ter encontrado 4 ou 5 vezes com o presidente da nação brasileira. Local da tortura: Senado Federal. Torturadores: senadores doutorados em corrupção”, escreveu Jane no Twitter.

Segundo Jane Silva, ela tentou conversar com Aziz, durante o intervalo da sessão, para pedir que ele e os integrantes da CPI fossem mais gentis ao questionarem a média. Jane afirmou que o presidente foi “estúpido e grosseiro” e a expulsou do local. Para Jane, isso ocorreu “por ela ser mulher”.

Continua depois da Publicidade

“Eu pedi se poderia falar com ele, o presidente. E falei: ‘presidente, queria te pedir uma coisa como mulher. Não deixa fazer isso com ela. Eu só te peço respeito por ela. Eu nunca vi uma mulher ser tão desrespeitada por uma Casa’. Aí ele falou alto [para o plenário]: ‘Olha aqui, gente, estão reclamando do tratamento’. Aí o Otto (Alencar)algumas coisas e eu disse que ele não deixou ela (Nise) falar. Ela não teve direito ao contraditório, direito a nada. Aí eu falei que estava com vergonha dessa Casa. E aí ele (Aziz) disse que eu estava expulsa”, explicou Jane no dia do ocorrido.

Além de agressão à mulher, a ex-secretária também lançará mão do agravante de que a Dra. Nise é uma idosa. Jane avisou que também irá denunciar Omar Aziz, que é engenheiro civil, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), por atitudes “desrespeitosas e misóginas”.