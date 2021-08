Ônibus da linha 045 vira alvo de assaltante em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram na quarta-feira (18/08), por volta das 23h45, um homem de 37 anos, por assalto cometido momentos antes a um ônibus da linha 045 do transporte coletivo urbano. A detenção ocorreu na área do cemitério indígena do bairro Nova Cidade, na zona norte, onde o homem foi encontrado em posse de um simulacro de arma de fogo e a renda do ônibus coletivo, fruto do assalto.

A equipe militar fazia patrulhamento nas proximidades do cemitério quando foi informada, por outra guarnição da 15ª Cicom, que o suspeito do assalto a um ônibus coletivo estaria escondido no local. O motorista do veículo, um homem de 58 anos, havia relatado ainda aos policiais que o infrator havia levado toda a renda da noite.

Após encontrar o suspeito, durante abordagem, os militares encontraram com ele um simulacro de pistola e o dinheiro da renda do coletivo. O indivíduo foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele já possuía passagem policial por roubo.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

