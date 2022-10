Ônibus da linha 641 vira alvo de assaltantes em Manaus

Redação AM POST

O ônibus da linha 641, virou alvo de assaltantes na noite desta quinta-feira (20), no momento em que o veículo trafégava na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações, seis suspeitos entraram no ônibus e fizeram um arrastão, levando os pertences dos passageiros, motorista e cobrador. Os homens estavam amedrontando as pessoas com faca e armas de fogo.

Após o assalto, os criminosos desceram do ônibus e conseguiram fugir do local. Não é a primeira vez que a linha 641 se torna alvo da criminalidade.