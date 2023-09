Operação: agentes da PF são vistos em unidade do supermercado Big Amigão em Manaus

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (20/9) operação contra garimpo e comércio ilegal de ouro do Território Indígena (TI) Yanomami. Uma unidade do supermercado ‘Big Amigão’, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, recebeu a visita dos agentes da PF nesta manhã.

Nos bastidores, as informações são de que a PF mira 15 alvos são grandes redes de supermercados. Entre eles, Atack, Big Amigão e Nova Era.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo as investigações, o minério de ouro extraído de garimpos ilegais na Terra Yanomami e da Venezuela era comercializado no exterior. A suspeita é que a ação ilegal movimentou quase R$ 6 bilhões.

A PF atua para cumprir ao menos 4 mandados de prisão e outros 48 de busca e apreensão no DF e em 8 estados: RR, GO, AM, DF, TO, SP, MG, RN e PA.

Redação AM POST*