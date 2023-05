Operação apreende mais de 250 kg de cocaína em casco de navio

Nesse domingo, 28, uma operação entre a Polícia Federal, a Receita Federal, a Marinha do Brasil e a PM Ambiental apreendeu mais de 250 kg de cocaína no Porto de Santos, em São Paulo.

Segundo informações dos agentes, a droga foi encontrada durante uma inspeção em um navio carregado com enxofre. De acordo com a PF, a embarcação estava com centenas de tabletes da substância embalada em fardos, no casco do navio. O barco foi selecionado para inspeção após serem considerados fatores de risco.

A substância deve ser submetida à perícia e investigações seguirão mediante inquérito policial instaurado pela Delegacia da PF em Santos. O objetivo é encontrar a quadrilha responsável pela droga.

Redação AM POST