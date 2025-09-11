A notícia que atravessa o Brasil!

Operação Correnteza prende 22 devedores de pensão em Manaus

Ação coordenada pela Polinter com apoio do DPM e do DPI priorizou mandados do interior e prendeu 22 devedores de pensão na capital.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 16:43

Notícias Policiais – Vinte e duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (11/09), em diversos pontos de Manaus, por inadimplência de pensão alimentícia, durante a Operação Correnteza. As capturas ocorreram após levantamentos de endereços e diligências que identificaram devedores que haviam se mudado para a capital para evitar o pagamento.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP/Polinter), com apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (DPM) e do Interior (DPI). Segundo o delegado-geral adjunto Guilherme Torres, esta é a terceira operação focada nesse tipo de mandado e, neste ciclo, o interior do Estado foi o foco: 20 dos 22 mandados eram de comarcas do interior e tinham como alvos foragidos que migraram para Manaus. “Todos foram presos”, destacou.

O delegado Fábio Aly, responsável pela operação, explicou que o mapeamento considerou não apenas o BNMP da capital, mas também as comarcas do interior, o que levou à identificação de cerca de 50 devedores residindo em Manaus. Os mandados tinham pendências de seis meses a um ano. Dois deles foram expedidos pelas 7ª e 3ª Varas de Família de Manaus. A operação foi deflagrada como medida coercitiva para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

Denúncias podem ser enviadas ao WhatsApp da Polinter: (92) 3667-7727. A orientação é informar o máximo de dados possíveis sobre o denunciado; a identidade do informante é preservada.

Todos os detidos responderão por inadimplência de pensão alimentícia e permanecem à disposição da Justiça.

