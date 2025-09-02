Operação da PF apreende mais de R$ 800 mil, carros de luxo e joias no Pará

Notícias Policiais – Mais de R$ 800 mil em dinheiro vivo, carros de luxo e joias foram apreendidos na Operação Expertise, conduzida pela Polícia Federal (PF) com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que investiga fraudes em contratos de saúde e educação no estado do Pará. A ação teve foco principalmente em empresas de construção e engenharia.

A operação resultou na prisão de cinco pessoas, sendo dois servidores públicos e três empresários, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão em Belém e Marituba, na região metropolitana da capital. Entre os bens apreendidos estão:

R$ 881 mil em moedas nacionais e estrangeiras;

31 veículos , incluindo carros importados;

88 peças de joias ;

sete relógios de luxo.

Ao todo, 17 pessoas estão sendo investigadas, incluindo Fabricio Buarque Corrêa, assessor no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), e Sandro Rogério Nogueira Sousa Matos, servidor da Alepa, que tinha quase R$ 200 mil em uma mala sob a cama. Durante a operação, seis servidores foram afastados de suas funções temporariamente.

A investigação, iniciada em abril de 2024, apura desvios que podem chegar a R$ 198 milhões em contratos da Saúde e Educação. A PF solicitou bloqueio de ativos no mesmo montante, além do afastamento do sigilo bancário e fiscal dos investigados e a suspensão das atividades econômicas de quatro empresas envolvidas.

Os contratos analisados abrangem o período entre 2018 e 2024, e a Polícia Federal investiga a atuação de uma organização dedicada a crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A apuração segue em andamento, e novas medidas podem ser tomadas à medida que os trabalhos avançam.