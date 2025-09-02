A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Operação da PF apreende mais de R$ 800 mil, carros de luxo e joias no Pará

Ação investiga desvios de contratos da Saúde e Educação que podem chegar a R$ 198 milhões.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 22:39

Ver resumo

Notícias Policiais –  Mais de R$ 800 mil em dinheiro vivo, carros de luxo e joias foram apreendidos na Operação Expertise, conduzida pela Polícia Federal (PF) com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que investiga fraudes em contratos de saúde e educação no estado do Pará. A ação teve foco principalmente em empresas de construção e engenharia.

PUBLICIDADE

A operação resultou na prisão de cinco pessoas, sendo dois servidores públicos e três empresários, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão em Belém e Marituba, na região metropolitana da capital. Entre os bens apreendidos estão:

Leia também: Homem é encontrado morto em hotel no bairro Nossa Senhora das Graças em Manaus

PUBLICIDADE

  • R$ 881 mil em moedas nacionais e estrangeiras;

  • 31 veículos, incluindo carros importados;

  • 88 peças de joias;

  • sete relógios de luxo.

Ao todo, 17 pessoas estão sendo investigadas, incluindo Fabricio Buarque Corrêa, assessor no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), e Sandro Rogério Nogueira Sousa Matos, servidor da Alepa, que tinha quase R$ 200 mil em uma mala sob a cama. Durante a operação, seis servidores foram afastados de suas funções temporariamente.

A investigação, iniciada em abril de 2024, apura desvios que podem chegar a R$ 198 milhões em contratos da Saúde e Educação. A PF solicitou bloqueio de ativos no mesmo montante, além do afastamento do sigilo bancário e fiscal dos investigados e a suspensão das atividades econômicas de quatro empresas envolvidas.

Os contratos analisados abrangem o período entre 2018 e 2024, e a Polícia Federal investiga a atuação de uma organização dedicada a crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A apuração segue em andamento, e novas medidas podem ser tomadas à medida que os trabalhos avançam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Pará

Homem é preso em Belém por furtar e vender suplementos alimentares

Apreensão inclui suplementos, equipamentos eletrônicos e veículo.

há 19 minutos

Amazonas

TCE-AM suspende contrato da Prefeitura de Careiro com empresa de resíduos

Decisão cautelar impede continuidade do contrato até análise de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 003/2023.

há 35 minutos

Amazonas

MP-AM cobra reformas em centro de idosos de Maraã e melhorias em escola de Amaturá

Órgão fixou prazos de 10 a 60 dias para que as prefeituras corrijam falhas em serviços destinados a idosos e estudantes.

há 52 minutos

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia promete vir a Manaus para comprar uma casa para Patixa Teló

Com mais de 36 milhões de seguidores, Carlinhos Maia anuncia que vai organizar compra de uma casa para a influenciadora amazonense.

há 1 hora

Manaus

Homem fica ferido após capotar carro na avenida Coronel Teixeira em Manaus

Motorista de Celta prata foi socorrido por testemunhas e encaminhado ao hospital.

há 1 hora