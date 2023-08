Operação da PF mira empresários, jogadores e apostadores suspeitos de manipular partidas de futebol

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9), a segunda fase da operação Jogada Ensaiada, para desarticular uma organização criminosa de manipulação de resultados em partidas de futebol que movimentou cerca de R$ 11 milhões. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Aracaju (SE), e em outras dez cidades, nas casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema.

A operação foi deflagrada no final do ano passado para investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da capital sergipana, os outros locais da operação são: Araguaina (TO), Assu (RN), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Igarassu (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Sumaré (SP). Sessenta policiais federais participam da ação.

Na Paraíba, segundo a PF, o alvo jogou os telefones pela janela, e policiais conseguiram pegar no terreno do vizinho. Além disso, a companheira dele estava tentando acessar a conta do suspeito através do telefone dela.

Durante as investigações, foram identificados diálogos nos quais empresários (representantes de jogadores), apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol com objetivo de obter ganhos ilícitos em sites de apostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries D e C.

Os investigados responderão por crimes previstos na lei geral do esporte e organização criminosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST com informação g1