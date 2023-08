Operação da PF mira esquema de tráfico internacional de mulheres para Itália

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação policial Correntes não Visíveis, na manhã desta segunda-feira (28), com o objetivo de combater crime de Tráfico Internacional de Pessoas para exploração sexual na Itália. Três mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal e estão sendo cumpridos no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Carpina.

A investigação da PF apontou indícios de que mulheres no Ceará são atraídas para prostituição na Itália, em esquema que envolve exploração sexual das vítimas, inclusive com publicações em sites italianos; trabalhos forçados; restrição de alimentação; dívidas impagáveis e uso de arma de fogo pelos suspeitos para coação das vítimas. As buscas ocorrem nos domicílios dos investigados. A operação objetiva delimitar responsabilidades dos envolvidos e identificar outras vítimas do esquema criminoso.

As investigações continuam. As condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de tráfico internacional de pessoas, favorecimento à prostituição e rufianismo, com pena de até 25 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido. O nome da operação foi extraído de trecho da representação policial à Justiça pelas medidas restritivas.

Redação AM POST