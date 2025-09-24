Operação da Polícia Civil resulta na apreensão de 368 kg de skunk em Manaus

Notícias policiais – Polícias do 8° Distrito Integrado de Polícia, sob a coordenação do delegado Costa e Silva, efetuaram nesta terça-feira (23) a prisão do nacional Jhoy Kennedy Vitor Da Silva, com 35 anos de idade.

PUBLICIDADE

Tudo se iniciou em março deste ano quando a Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia de armazenamento de drogas em uma oficina chamada Garagem Auto Peças, localizada na rua Izaurina Braga, no bairro Compensa. Ao chegar no local se depararam com 368 tabletes de material entorpecente, porém não havia ninguém no local, portanto ninguém foi preso.A droga foi apresentada na delegacia de polícia e as investigações continuaram.

Após o 8° DIP assumir o caso, a proprietária do imóvel onde estava armazenada a droga foi intimada para prestar esclarecimentos, e apresentou um contrato de locação do imóvel para Jhoy Kennedy (locatário).

PUBLICIDADE

Leia mais: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

Após ser intimado e interrogado, Jhoy disse que havia sublocado, ou seja, alugado o imóvel para outra pessoa. Porém não soube dizer o nome, telefone, nem endereço, o que fez com que a Polícia Civil representasse por sua prisão preventiva.

Jhoy Kennedy foi enviado para a audiência de custódia e está à disposição da Justiça, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito material entorpecente.