Operação da polícia prende cinco pessoas por diversos crimes no AM

Carleane dos Santos Pinto, 22; José Augusto Pereira dos Santos, 18, conhecido como “Gugu”; Luiz Felipe Ferreira Rodrigues, 20; Samara Silva da Costa, 31; e Thaliel Oliveira de Andrade, 18, conhecido como “Pivete”, foram presos por diversos crimes nesta segunda-feira (22), durante a Operação Coalizão dos Ímpios, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da da 36ª Delegacia interativa de Polícia (DIP), o intuito da operação foi combater a atuação de grupos criminosos, que culminaram nas mortes de Luiz Sérgio de Jesus da Purificação Filho, 34, e Raul Lima da Silva, 22, bem como na tentativa de homicídio praticada contra um homem de 28 anos.

Primeira diligência

A primeira diligência resultou nas prisões de Carleane, José e Thaliel, dos quais os dois primeiros são um casal.

“Localizamos os três em um ramal na rodovia estadual AM-010 e, ao avistarem as equipes policiais, eles tentaram empreender fuga, porém conseguimos interceptá-los. Thaliel estava com uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais civis, que revidaram a injusta agressão e o atingiram com um tiro no pé e outro no peito. Ele foi socorrido, levado a uma unidade hospitalar do município e, posteriormente, foi transferido para um hospital de Manaus”, disse.

Conforme o delegado, as investigações apontam que Thaliel estaria envolvido na morte de Luiz Sérgio. Ele recrutou, de Manaus para Rio Preto da Eva, outros integrantes da organização criminosa, na qual ele é membro, para realizar o homicídio, bem como teria participado diretamente na execução com a arma apreendida.

Ainda segundo o titular, em paralelo, foram abordados o casal Carleane e José Augusto. Na bolsa da mulher, foi encontrada uma sacola contendo 22 trouxinhas de maconha e a mesma afirmou que pertencia ao seu companheiro.

Segunda diligência

Henrique Brasil explicou que a segunda ação policial ocorreu em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi realizada no ramal Fé em Deus, quilômetro 91 da rodovia estadual AM-010, onde foi efetuada a prisão de Samara.

“Ela foi encontrada com uma porção grande de maconha, 22 trouxinhas do mesmo material entorpecente e uma balança de precisão. Durante a diligência, o seu companheiro, identificado como Eder Pacheco Pereira, conseguiu se evadir pela mata”, falou.

Terceira e última diligência

Para concluir, o titular esclarece que na última ação foi efetuada a prisão de Luiz Felipe. Ele também estava com drogas.

“Com ele foram encontradas três porções grandes de maconha; três porções médias de maconha; um frasco contendo cocaína; uma balança de precisão de cor cinza, além de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola”, disse.

Operação Coalizão dos Ímpios

A operação com este nome ocorre em razão de integrantes de grupos criminosos terem se aliado para realizarem homicídios por pontos de drogas.

Carleane e José responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Thaliel, além de responder a um Inquérito Policial (IP) pelo homicídio de Luiz Sérgio, responderá por tentativa de homicídio contra os policiais civis.

Samara responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Luiz Felipe responderá por tráfico de drogas.

Os cinco ficarão à disposição da Justiça.