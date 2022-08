Redação AM POST

Uma Operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreendeu armas, drogas e pelo menos R$ 20 mil reais, na manhã desta quarta-feira (10), na região do Rio Madeira, no município de Nova Olinda do Norte (distante à 134 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, é uma operação conjunta entre Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).