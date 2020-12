Operação de reitegração de posse é realizada no bairro Parque das Laranjeiras

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) está realizando na manhã desta sexta-feira (18), uma operação de reintegração de posse, em uma área atrás do Residencial Miami Beach, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Além da equipe da SSP, policiais da Rocam, Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Grupo Marte) também estão no local.

Mais informações serão repassadas em breve..