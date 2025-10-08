A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Operação Delivery prende suspeitos de tortura e homicídio em Coari

Investigação apontou facção criminosa envolvida em homicídio brutal.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 15:38

Ver resumo

Notícias Policiais –  A cidade de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, foi palco da Operação Delivery, deflagrada na manhã desta quarta-feira (8/10) para combater homicídios e desarticular uma organização criminosa que atua no município. A ação conjunta contou com equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, Força Tática e 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

PUBLICIDADE

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, além de buscas em residências ligadas aos investigados. Os alvos são apontados como responsáveis pela morte de Luciano Farias, de 23 anos, ocorrida em 20 de setembro no bairro Pera IV, além de envolvimento direto com uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado José Barradas, Luciano foi sequestrado, torturado e executado pelos criminosos. Na ocasião, ele estava acompanhado do irmão, um adolescente de 15 anos, que também praticava tráfico de drogas na área, mas foi liberado pelo grupo. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, amarrado e com sinais de tortura.

As investigações tiveram início logo após o crime e possibilitaram a identificação dos sequestradores e executores. Com base nas provas, a Justiça autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens, a polícia apreendeu drogas, celulares e outros materiais ilícitos. Duas pessoas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Os investigados responderão por homicídio qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Eles serão apresentados em audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

Deputado Silas Câmara nega que vá se afastar do mandato para se dedicar a campanha eleitoral de Omar Aziz

Parlamentar afirma que rumores sobre licença de três meses não procedem.

há 2 minutos

Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber barbeiro em casa

Requerimento cita serviços exclusivos de barbearia, com respeito às restrições do STF, e identifica o profissional como Charlinston Borges Fernandes.

há 19 minutos

Política

Sassá da Construção Civil senta na cadeira do vereador Salazar na CMM e revive rivalidade política

Ex-vereador reaparece na CMM em gesto simbólico enquanto rumores sobre possível retorno ao Legislativo crescem.

há 38 minutos

Brasil

Vídeo mostra onça-pintada caçando sucuri no Pantanal; assista

Registro foi feito no domingo (5/10) por Yco Campos durante passeio de barco.

há 56 minutos

Polícia

Homem de 42 anos é preso por abusar de sobrinhas em Santo Antônio do Içá

Crimes teriam ocorrido em junho de 2024 na Comunidade Vila Betânia.

há 1 hora