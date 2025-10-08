Operação Delivery prende suspeitos de tortura e homicídio em Coari

Notícias Policiais – A cidade de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, foi palco da Operação Delivery, deflagrada na manhã desta quarta-feira (8/10) para combater homicídios e desarticular uma organização criminosa que atua no município. A ação conjunta contou com equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, Força Tática e 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, além de buscas em residências ligadas aos investigados. Os alvos são apontados como responsáveis pela morte de Luciano Farias, de 23 anos, ocorrida em 20 de setembro no bairro Pera IV, além de envolvimento direto com uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas.

De acordo com o delegado José Barradas, Luciano foi sequestrado, torturado e executado pelos criminosos. Na ocasião, ele estava acompanhado do irmão, um adolescente de 15 anos, que também praticava tráfico de drogas na área, mas foi liberado pelo grupo. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, amarrado e com sinais de tortura.

As investigações tiveram início logo após o crime e possibilitaram a identificação dos sequestradores e executores. Com base nas provas, a Justiça autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens, a polícia apreendeu drogas, celulares e outros materiais ilícitos. Duas pessoas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Os investigados responderão por homicídio qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Eles serão apresentados em audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.