Operação do Gaeco em Manaus mira empresários ligados a facções criminosas com lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou nesta quinta-feira uma operação que visa desmantelar uma estrutura de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O alvo principal é a facção Família Teófilo Otoni (FTO), com atuação em articulação direta com o Comando Vermelho (CV).

A ação acontece simultaneamente em Manaus, Tabatinga (AM), e em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, com foco especial em empresas ligadas à facção. Investigadores apontam que essas empresas de fachada teriam sido usadas para movimentar grandes somas de dinheiro ilícito, de modo a ocultar a real origem dos recursos.

Além disso, o Gaeco busca atingir os núcleos logísticos e comerciais que sustentam a atuação da FTO na região Norte, bem como seus operadores financeiros. A investigação está em sigilo, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.